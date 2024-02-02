«Известия»: Минтруд просит доступ к налоговой тайне для борьбы с серыми доходами

Минтруд подготовил проект приказа, который предусматривает предоставление доступа к данным россиян, включая налоговую тайну, территориальным органам Роструда.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что, в частности, речь идёт о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Это, по задумке авторов инициативы, позволит понять, кто получает зарплату в конвертах, и в итоге позволит бороться с серыми доходами.

Уточняется, что эту и другие инициативы ведомства ещё предстоит согласовать с ФНС и самим Рострудом. В случае утверждения документа новые нормы вступят в силу уже с марта 2024 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг оператора реестра углеродных единиц.