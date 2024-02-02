RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: Минтруд просит доступ к налоговой тайне для борьбы с серыми доходами

Короткая ссылка
Минтруд подготовил проект приказа, который предусматривает предоставление доступа к данным россиян, включая налоговую тайну, территориальным органам Роструда.
«Известия»: Минтруд просит доступ к налоговой тайне для борьбы с серыми доходами
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что, в частности, речь идёт о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Это, по задумке авторов инициативы, позволит понять, кто получает зарплату в конвертах, и в итоге позволит бороться с серыми доходами.

Уточняется, что эту и другие инициативы ведомства ещё предстоит согласовать с ФНС и самим Рострудом. В случае утверждения документа новые нормы вступят в силу уже с марта 2024 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг оператора реестра углеродных единиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить