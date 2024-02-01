ГД приняла в первом чтении проект об освобождении услуг реестра углеродных единиц от НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг оператора реестра углеродных единиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.

«Инициатива об отмене НДС на услуги оператора реестра углеродных единиц направлена на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие углеродного рынка в целом», — заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, ведомство разрабатывает различные меры поддержки, которые помогут отечественным компаниям активнее включаться в работу над климатическими проектами и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, освобождающий от НДС проекты с углеродными единицами. Согласно документу, владельцы климатических проектов не обязаны платить такой налог с платы оператору реестра углеродных единиц за операции, проведённые в этом реестре.