Служба скорой помощи Удмуртии выезжала на вызовы 400 тысяч раз в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.
И. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин заявил, что всего в регионе работают 126 бригад скорой помощи.
По его словам, 31% вызовов — экстренные, когда есть реальная угроза жизни пациента. Ещё 59% — это вызовы в неотложной форме, 10% — медицинская эвакуация.
Пиковыми месяцами по количеству поступающих вызовов являются декабрь и январь.
Ранее в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области рассказали, что в 2023 году в регионе увеличилось число чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками.