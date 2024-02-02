Служба скорой помощи Удмуртии выезжала на вызовы 400 тысяч раз в 2023 году

В Минздраве Удмуртии сообщили, что операторы скорой медицинской помощи обрабатывают в год порядка 600 тыс. вызовов от жителей республики, медики совершают около 400 тыс. выездов ежегодно.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.

И. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин заявил, что всего в регионе работают 126 бригад скорой помощи.

По его словам, 31% вызовов — экстренные, когда есть реальная угроза жизни пациента. Ещё 59% — это вызовы в неотложной форме, 10% — медицинская эвакуация.

Пиковыми месяцами по количеству поступающих вызовов являются декабрь и январь.

Ранее в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области рассказали, что в 2023 году в регионе увеличилось число чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками.