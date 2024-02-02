В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр ПСС.
«Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таёжной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре.
Всего за год специалисты выполнили 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.
Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели Московской области призвали жителей соблюдать правила поведения на льду.