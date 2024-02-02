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В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками в 2023 году

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В Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области рассказали, что в 2023 году в регионе увеличилось число чрезвычайных происшествий с туристами и грибниками.
В Челябинской области выросло число ЧП с туристами и грибниками в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр ПСС.

«Во многом это связано с увеличением потока внутреннего туризма и ростом числа граждан, нуждающихся в квалифицированной помощи спасателей в горно-таёжной местности Южного Урала», — уточнили в пресс-центре.

Всего за год специалисты выполнили 1491 выезд на поисково-спасательные работы различного характера. В ходе выездов оказана помощь и спасено 811 человек.

Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели Московской области призвали жителей соблюдать правила поведения на льду.

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