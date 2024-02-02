Число безработных в Москве снизилось на 22% в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о снижении числа безработных в столице в 2023 году на 22%.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На 1 января 2024 года такой статус имеют 22 тыс. москвичей. Это 0,3% от трудоспособного населения города — минимальный показатель за 15 лет», — заявил Ефимов.

Как отметил чиновник, активное развитие экономики Москвы стимулирует рост спроса на специалистов высокой квалификации.

«В агрегированной базе службы занятости на 1 января 2024 года зарегистрировано более 500 тыс. вакансий в разных отраслях экономики. Это почти на 38% превысило объём предложений от работодателей на ту же дату 2023 года», — сказал заммэра.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, в январе — ноябре 2023 года на работу были приняты на 116 тыс. человек больше, чем уволились.

В январе 2024 года безработному в столице предлагается на выбор более 20 вакансий.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2023 году работу нашли более 20 тыс. подростков.