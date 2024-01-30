В Подмосковье трудоустроили 20 тысяч подростков в 2023 году
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
«В минувшем году в регионе было трудоустроено 20,1 тыс. подростков, из них 12,5 тыс. человек работали в период летних каникул. Средняя заработная плата несовершеннолетних в 2023 году составила 18,2 тыс. рублей, что на 2,2 тыс. рублей больше, чем годом ранее», — рассказал председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Самыми популярными вакансиями среди подмосковной молодёжи стали рабочий по благоустройству, рабочий зелёного хозяйства и подсобный рабочий.
Ранее в Тюменской области назвали самые популярные вакансии в 2023 году.