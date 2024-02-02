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Источник RT: напавший на мальчика в Курчатове ранее приставал к людям

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С четырёхлетним мальчиком, на которого напал пьяный мужчина в супермаркете в Курской области, всё хорошо, он нормально спит и не боится чужих, рассказал RT его отец Максим.
Источник RT: напавший на мальчика в Курчатове ранее приставал к людям
  • РИА Новости

Напавший перед ударом ничего не говорил, напал молча, уточнил собеседник.

Источник RT в правоохранительных органах добавил, что мужчину ранее привлекали к ответственности: два года назад его арестовывали за то, что он матерился в поезде и приставал к пассажирам.

Задержанный уже заявил полиции, что якобы перепутал ребёнка с манекеном. Версию считают «странной и сомнительной». Подозреваемого везут на допрос в СК.

Ранее пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, четырёхлетний мальчик отделался ссадинами на плече.

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