Пятая часть россиян совмещают основную работу с подработкой

Новое исследование показало, что 46% работающих россиян ранее подрабатывали, а 22% и в настоящее время совмещают основную работу с подработкой.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Аналитики выяснили, что треть респондентов (32%) никогда не брали дополнительную работу, среди них 38% женщин и 24% мужчин. Ещё 51% опрошенных подрабатывали по специальности.

Кроме того, 52% респондентов хотели бы, чтобы профессия для подработки стала основной, а 28% рассчитывают на это в перспективе. Причём у 24% дополнительная занятость уже стала основной профессией.

При этом 48% принявших участие в исследовании признались, что не хотели бы менять профессию.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.