Пятая часть россиян совмещают основную работу с подработкой
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».
Аналитики выяснили, что треть респондентов (32%) никогда не брали дополнительную работу, среди них 38% женщин и 24% мужчин. Ещё 51% опрошенных подрабатывали по специальности.
Кроме того, 52% респондентов хотели бы, чтобы профессия для подработки стала основной, а 28% рассчитывают на это в перспективе. Причём у 24% дополнительная занятость уже стала основной профессией.
При этом 48% принявших участие в исследовании признались, что не хотели бы менять профессию.
Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.