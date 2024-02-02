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Пятая часть россиян совмещают основную работу с подработкой

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Новое исследование показало, что 46% работающих россиян ранее подрабатывали, а 22% и в настоящее время совмещают основную работу с подработкой.
Пятая часть россиян совмещают основную работу с подработкой
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Аналитики выяснили, что треть респондентов (32%) никогда не брали дополнительную работу, среди них 38% женщин и 24% мужчин. Ещё 51% опрошенных подрабатывали по специальности.

Кроме того, 52% респондентов хотели бы, чтобы профессия для подработки стала основной, а 28% рассчитывают на это в перспективе. Причём у 24% дополнительная занятость уже стала основной профессией.

При этом 48% принявших участие в исследовании признались, что не хотели бы менять профессию.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.

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