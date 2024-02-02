RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян никогда не опаздывают на работу

Короткая ссылка
Большинство россиян, принявших участие в новом исследовании (65%), заявили, что никогда не опаздывают к началу рабочего дня. Ещё 18% признались, что опаздывают лишь несколько раз в год.
Большинство россиян никогда не опаздывают на работу
  • Gettyimages.ru

Каждый двадцатый приходит на работу с опозданием несколько раз в месяц, ещё 6% начинают рабочий день позже несколько раз в неделю. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Из тех, кто опаздывает, 78% утверждают, что время задержки не превышает 15 минут. 11% обычно опаздывают на полчаса, и только 2% — на час и более.

Также исследование показало, что наименее пунктуальны россияне в возрасте до 34 лет.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить