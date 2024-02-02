Большинство россиян никогда не опаздывают на работу

Большинство россиян, принявших участие в новом исследовании (65%), заявили, что никогда не опаздывают к началу рабочего дня. Ещё 18% признались, что опаздывают лишь несколько раз в год.

Каждый двадцатый приходит на работу с опозданием несколько раз в месяц, ещё 6% начинают рабочий день позже несколько раз в неделю. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Из тех, кто опаздывает, 78% утверждают, что время задержки не превышает 15 минут. 11% обычно опаздывают на полчаса, и только 2% — на час и более.

Также исследование показало, что наименее пунктуальны россияне в возрасте до 34 лет.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.