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Большинство россиян не сдают телефон в ремонт из-за привязанности к устройству

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Большинство россиян (66%), принявших участие в новом исследовании, признались, что заметили у себя признаки номофобии — нежелание расставаться с любимым мобильным устройством даже в случае серьёзной поломки.
Большинство россиян не сдают телефон в ремонт из-за привязанности к устройству
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и компании «Ситилинк».

Из-за чрезмерной привязанности к технике респонденты отмечали у себя вредные привычки: 62% оставляют смартфон на зарядке рядом с собой на всю ночь, 36% едят только за просмотром видео с планшета или ноутбука, 32% не расстаются с телефоном даже в туалете.

Постоянное использование гаджета 25% респондентов объясняют напряжённым темпом жизни, 22% — страхом пропустить что-то важное, 20% — потребностью быть в курсе новостей.

Самыми частыми причинами обращений по страховым полисам для техники в 2023 году были трещины экрана и другие механические повреждения (41%), а также дефекты производителя (54,7%).

Ранее генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский выразил мнение, что сон рядом со смартфоном не представляет опасности.

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