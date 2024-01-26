Специалист Раевский: сон рядом со смартфоном не опасен

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский выразил мнение, что сон рядом со смартфоном не представляет опасности.

«Смартфон всё время поддерживает канал связи с базовой станцией. Иначе как он узнает, например, что поступил звонок или пришло сообщение. То есть у него всё время есть какой-то трафик. В принципе, уровень излучения не особо зависит от того, как используется телефон», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, мобильные телефоны имеют сертификаты, они проверены на безопасность, и считается, что они не наносят никакого вреда.

«Уровень радиоэлектронного излучения не несёт каких-то рисков для здоровья», — добавил Раевский.

Ранее врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов в беседе с РИАМО посоветовал пожилым людям отказаться от прогулок в сильные снегопады.