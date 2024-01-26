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Специалист Раевский: сон рядом со смартфоном не опасен

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Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский выразил мнение, что сон рядом со смартфоном не представляет опасности.
Специалист Раевский: сон рядом со смартфоном не опасен
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

«Смартфон всё время поддерживает канал связи с базовой станцией. Иначе как он узнает, например, что поступил звонок или пришло сообщение. То есть у него всё время есть какой-то трафик. В принципе, уровень излучения не особо зависит от того, как используется телефон», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, мобильные телефоны имеют сертификаты, они проверены на безопасность, и считается, что они не наносят никакого вреда.

«Уровень радиоэлектронного излучения не несёт каких-то рисков для здоровья», — добавил Раевский.

Ранее врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов в беседе с РИАМО посоветовал пожилым людям отказаться от прогулок в сильные снегопады.

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