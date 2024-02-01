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В Госдуме предложили вывешивать флаг России на зданиях вузов

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Образовательные учреждения в России с нового учебного года могут обязать вывешивать на своих зданиях и территориях государственный фаг. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
В Госдуме предложили вывешивать флаг России на зданиях вузов
  • Gettyimages.ru
  • © iSailorr

Как следует из размещённого в думской электронной базе документа, предлагается распространить норму, касающуюся постоянного размещения флага России, на все образовательные организации независимо от форм собственности.

Согласно действующим правилам, постоянное размещение государственного флага касается лишь зданий общеобразовательных организаций, таких как школы, гимназии и лицеи. Новая же форма будет касаться также колледжей и вузов.

Целью этой инициативы её авторы назвали укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, а также традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся.

Ранее сообщалось, что россияне назвали семью и патриотизм традиционными для России ценностями.

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