ВЦИОМ: россияне назвали семью и патриотизм традиционными ценностями
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Как следует из опубликованных на сайте организации результатов опроса, чаще всего в качестве традиционной для России ценности респонденты называли семью. Такой ответ дали 34% опрошенных.
Отвечая на аналогичный вопрос, 23% респондентов назвали патриотизм, 17% — гуманность, ещё 16% — национальную культуру и религию.
По данным опроса, большинство россиян, а именно 77%, считают важным сохранение традиционных семейных ценностей, а также культуры материнства и отцовства. Также они выступают за поддержку многодетности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности страны стать для мира Ноевым ковчегом с традиционным обществом.