Россия готова стать для мира Ноевым ковчегом с традиционным, нормальным обществом, в котором нет места западным ценностям. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной.

«Мы просто поняли, что это вот, наверное, последний исторический шанс, я не побоюсь этого слова, для цивилизации, для человечества, не растерять всё то накопленное, что тысячелетиями складывалось в копилку нашими предками... Я сейчас говорю не только об СВО как о событиях на фронте. Я говорю и о наших деятелях — общественных, культуры, искусства. Которые встали, просто реально встали перед лицом этого разрушительного зла», — сказала дипломат.

Как ранее отмечал президент Владимир Путин, многие люди в европейских странах и Соединённых Штатах считают, что Россия всё делает правильно.

Он добавил, что в мире сейчас есть огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, их число увеличивается.