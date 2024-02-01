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Врач Преображенский: новичкам перед участием в марафонах нужна подготовка

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Руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский предупредил, что спортивные марафоны подходят только хорошо подготовленным людям. Такого рода нагрузки не имеют к концепции здорового образа жизни (ЗОЖ) никакого отношения, подчеркнул специалист.

Здоровый образ жизни — это отсутствие вредных привычек и умеренная физическая активность, например прогулки, объяснил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Если человек хочет принять участие в марафоне, забеге или лыжной гонке, это потребует от него длительной профессиональной подготовки. А вероятность травмироваться у такого участника гораздо выше, чем у профессионального спортсмена, отметил Преображенский.

Прежде всего, желающие должны пройти тщательное медицинское обследование. Врач оценит функциональную подготовку, силу мышц, и при отсутствии противопоказаний утвердит программу тренировок, заключил специалист.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

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