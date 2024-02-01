Госдума приняла в I чтении проект о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Государственная дума России в ходе пленарного заседания приняла в I чтении законопроект, предполагающий штраф до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов I группы.

Об этом информирует ТАСС.

Соответствующие изменения предлагают ввести в статью 11.33 Кодекса России об административных правонарушениях.

В настоящее время статьёй установлены штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд.

Штраф для водителей составляет 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Новый законопроект предлагает распространить аналогичные санкции и на случаи принудительной высадки инвалидов I группы.

В марте 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал предложение запретить высаживать из транспорта инвалидов I группы, забывших дома соответствующие документы.