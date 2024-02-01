RT в Telegram
Подпишись

Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Юганским медцентром

Короткая ссылка
Тюменский медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Юганским медицинским центром, который располагается в Нефтеюганске.
Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Юганским медцентром
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Документ подписали ректор вуза Иван Петров и главный врач учреждения Алексей Козлов, передаёт Тюменская область сегодня.

Стороны договорились о взаимодействии в научной, образовательной и медицинской сферах.

В частности, учёные и студенты вуза смогут использовать статистическую медицинскую информацию Юганского медцентра при разработке научных проектов. В свою очередь, вуз станет площадкой для повышения квалификации медперсонала центра.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) появится межвузовский кампус в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить