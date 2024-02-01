Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Юганским медцентром

Тюменский медицинский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Юганским медицинским центром, который располагается в Нефтеюганске.

Документ подписали ректор вуза Иван Петров и главный врач учреждения Алексей Козлов, передаёт Тюменская область сегодня.

Стороны договорились о взаимодействии в научной, образовательной и медицинской сферах.

В частности, учёные и студенты вуза смогут использовать статистическую медицинскую информацию Юганского медцентра при разработке научных проектов. В свою очередь, вуз станет площадкой для повышения квалификации медперсонала центра.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) появится межвузовский кампус в рамках национального проекта «Наука и университеты».