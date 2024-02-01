РКН оштрафовал компании на 35 млрд рублей за неудаление контента с 2021 года

Роскомнадзор оштрафовал крупные интернет-компании на общую сумму 35 млрд рублей с 2021 года за неудаление запрещённого контента.

«В связи с неудалением запрещённого контента Роскомнадзором... наложены административные штрафы. В общей сложности Роскомнадзором было наложено 147 штрафов на общую сумму 35 млрд 311 млн рублей», — цитирует ТАСС начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева.

Он также сообщил, что сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила 1 млрд рублей.

Ранее депутаты Государственной думы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иноагентов каждый год предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи.