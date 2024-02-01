РКН: сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила 1 млрд рублей
- Gettyimages.ru
- © Savushkin
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме «Всё для победы!».
«На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — цитирует его ТАСС.
Зайцев также добавил, что в общей сложности ведомством было заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций.
Ранее депутаты Государственной думы Иван Сухарев и Андрей Луговой предложили обязать иноагентов каждый год предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи.