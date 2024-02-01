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Большинство россиян рассказали, что их не удовлетворяет выбранная профессия

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Новое исследование показало, что 64% россиян считают, что неправильно выбрали профессию. Также выяснилось, что 46% респондентов работают не по специальности.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные myresume.ru.

Только 36% участников опроса заявили, что довольны выбором своей профессии. Остальные 64% признались, что поступили бы на другой факультет, будь у них такая возможность.

Также исследование показало, что 54% респондентов после окончания учебного заведения пошли работать по специальности, а 46% выстроили карьеру в другой области.

Из полученных данных следует, что женщины выбирают работу по специальности в 1,5 раза чаще, чем мужчины.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.

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