Большинство россиян рассказали, что их не удовлетворяет выбранная профессия
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные myresume.ru.
Только 36% участников опроса заявили, что довольны выбором своей профессии. Остальные 64% признались, что поступили бы на другой факультет, будь у них такая возможность.
Также исследование показало, что 54% респондентов после окончания учебного заведения пошли работать по специальности, а 46% выстроили карьеру в другой области.
Из полученных данных следует, что женщины выбирают работу по специальности в 1,5 раза чаще, чем мужчины.
Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за стрессов и конфликтов на работе.