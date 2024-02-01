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Треть россиян начинают день с кофе

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, сколько чашек кофе выпивают в течение дня. Выяснилось, что каждый третий респондент начинает свой день с этого напитка.
Треть россиян начинают день с кофе
  • Gettyimages.ru
  • © shih-wei

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Ещё 16% опрошенных отдают предпочтение чаю, а 5% — обычной воде. 46% россиян вообще не пьют кофе по утрам.

Пятая часть участников исследования (22%) выпивают в день одну чашку кофе, 30% — две чашки, 24% — три, 14% — четыре, а каждый десятый пьёт кофе пять раз в день и чаще.

Ранее врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Айслу Каримова рассказала, какую дозировку кофеина в день можно считать оптимальной для взрослого человека.

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