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Депутат поддержал идею выдачи врачам поощрения при отказе женщины от аборта

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT заявил о важности увеличения рождаемости в России.
Депутат поддержал идею выдачи врачам поощрения при отказе женщины от аборта
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«Нужно принимать меры по увеличению рождаемости. Конечно, когда женщина беременеет, она сама принимает решение — родить ребёнка или не родить. Это неотъемлемое право самой женщины. Но если по медицинским показаниям она может родить ребёнка, то (необходимо. — RT) убедить её, что это нужно сделать. Поэтому государство принимает ряд мер по материальному стимулированию и воссозданию атмосферы того, что многодетная семья — это хорошо», — рассказал Тумусов.

Предложение о премировании врача, который убедил женщину в необходимости сохранения беременности, парламентарий назвал хорошей мерой.

«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила (пациенту сохранить беременность. — RT), и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

Подробнее — в материале RT.

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