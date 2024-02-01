Вифлеемский сертификат могут дать убедившим женщин отказаться от аборта врачам

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

Копия обращения на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой есть в распоряжении RT.

В настоящее время реальным и эффективным способом повышения рождаемости в России является разработка мер по предотвращению абортов, подчеркнула собеседница RT.

«Для этих целей медицинским работникам можно предоставить возможность получения бонусов или материального поощрения за успешную работу по убеждению женщин отказаться от абортов», — добавила детский омбудсмен.

По её мнению, целесообразно на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат — премию для медицинских работников, участвующих в поддержке беременных женщин, которые решили сохранить беременность.

Отмечается, что название сертификата связано с одним из эпизодов новозаветной истории о Вифлеемской звезде. Как напомнила Волынец, волхвы, увидев её на восходе и решив, что родился царь Иудейский, пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему.

«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасён благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — объяснила она.

Выплаты будут производиться при каждом случае изменения выбора в пользу рождения ребёнка, предложила она.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.