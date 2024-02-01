В России разработали систему автоматического наведения для создания боевых роботов

Российские специалисты разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которая будет применяться для создания боевых роботизированных платформ на базе турели.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в конструкторском бюро «Талламхо».

«Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели», — заявили в организации.

Кроме того, в КБ сообщили о наличии договорённости с одним из российских разработчиков турелей о применении данного изделия для создания боевых роботизированных платформ.

Ранее в России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий.

Также сообщалось, каких результатов достигла российская оборонная промышленность в 2023 году.