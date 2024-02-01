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В России разработали систему автоматического наведения для создания боевых роботов

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Российские специалисты разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которая будет применяться для создания боевых роботизированных платформ на базе турели.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в конструкторском бюро «Талламхо».

«Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели», — заявили в организации.

Кроме того, в КБ сообщили о наличии договорённости с одним из российских разработчиков турелей о применении данного изделия для создания боевых роботизированных платформ.

Ранее в России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий.

Также сообщалось, каких результатов достигла российская оборонная промышленность в 2023 году.

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