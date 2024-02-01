В России разработали систему автоматического наведения для создания боевых роботов
Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в конструкторском бюро «Талламхо».
«Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели», — заявили в организации.
Кроме того, в КБ сообщили о наличии договорённости с одним из российских разработчиков турелей о применении данного изделия для создания боевых роботизированных платформ.
Ранее в России разработали робота-альпиниста для обследования аварийных зданий.
Также сообщалось, каких результатов достигла российская оборонная промышленность в 2023 году.