Путин: в развитии Донбасса и Новороссии мелочей нет

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей.

«В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин высказал мнение, что работники местных властей в новых регионах России — это стальные люди, которые доказали, что их невозможно сломить.

Он также отмечал, что Россия защищает свои ценности, культуру, историю и язык и помогает с этим жителям Донбасса и Новороссии.