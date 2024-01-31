Путин: в развитии Донбасса и Новороссии мелочей нет
- РИА Новости
«В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин высказал мнение, что работники местных властей в новых регионах России — это стальные люди, которые доказали, что их невозможно сломить.
Он также отмечал, что Россия защищает свои ценности, культуру, историю и язык и помогает с этим жителям Донбасса и Новороссии.