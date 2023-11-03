Путин: Россия защищает свои ценности и язык и помогает с этим жителям Донбасса

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия защищает свои ценности, культуру, историю и язык и помогает с этим жителям Донбасса и Новороссии.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

Путин напомнил об Александре Невском, который думал о том, чтобы сохранить русский народ.

Как отметил российский лидер, во многом то же самое происходит и сегодня.

«Мы защищаем свои морально-нравственные ценности, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе помогаем это сделать нашим братьям и сёстрам в Донбассе и Новороссии», — сказал он.

Ранее Путин подчеркнул, что все попытки посеять в России семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.