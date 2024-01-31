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Губернатор Артамонов: шесть липецких военных вернулись из украинского плена

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена.
Губернатор Артамонов: шесть липецких военных вернулись из украинского плена
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Шесть наших липецких бойцов вернулись из украинского плена», — говорится в сообщении.

Артамонов рассказал, что с бойцами всё хорошо. Он добавил, что военные пройдут в Москве медицинское обследование и лечение в медучреждениях Минобороны, если понадобится. 

Ранее в министерстве заявили, что 31 января из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии, которым грозила смертельная опасность.

Отмечается, что взамен были переданы тоже 195 военнопленных ВСУ.

Также сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредническое участие при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

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