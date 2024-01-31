Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Движение было приостановлено чуть более чем на три часа.
Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.
Позже в городе отменили воздушную тревогу.