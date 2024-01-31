Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Власти призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие. Кроме того, их попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 января в Севастополе также объявили тревогу. Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

После этого сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили две украинские авиационные управляемые ракеты над побережьем Крыма.