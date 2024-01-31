Специалист Мурадян рассказал о роли пенсионеров на рынке труда
- РИА Новости
«Ввиду того что они имеют высокий трудовой стаж, таких людей классно привлекать в систему наставничества, передачи своих знаний и навыков. Их можно привлекать в штат компании, также такой человек может пойти на различного рода фриланс-площадки, где люди покупают конкретную экспертизу у конкретного человека», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, для такой подработки, как копирайт и маркетинг, можно пройти два-три месяца курсов.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры и предпенсионеры в промышленности — самые уважаемые люди.
«Что касается производств и промышленности, пенсионеры и предпенсионеры — это самые уважаемые люди в организациях. Это те, кто действительно помогает возобновить производственный процесс», — отметила она.
Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.