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Специалист Мурадян рассказал о роли пенсионеров на рынке труда

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Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал, какую роль могут выполнять пенсионеры на рынке труда.
Специалист Мурадян рассказал о роли пенсионеров на рынке труда
  • РИА Новости

«Ввиду того что они имеют высокий трудовой стаж, таких людей классно привлекать в систему наставничества, передачи своих знаний и навыков. Их можно привлекать в штат компании, также такой человек может пойти на различного рода фриланс-площадки, где люди покупают конкретную экспертизу у конкретного человека», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, для такой подработки, как копирайт и маркетинг, можно пройти два-три месяца курсов.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры и предпенсионеры в промышленности — самые уважаемые люди.

«Что касается производств и промышленности, пенсионеры и предпенсионеры — это самые уважаемые люди в организациях. Это те, кто действительно помогает возобновить производственный процесс», — отметила она.

Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.

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