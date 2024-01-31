Специалист Мурадян рассказал о новых трендах молодёжи на рынке труда

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал, какие новые тренды наблюдаются на рынке труда.

«Сейчас в головах молодёжи сидит история, когда ты работаешь сразу в нескольких компаниях или ты работаешь в какой-то компании, а параллельно у тебя есть какой-то проект», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если раньше было некое осуждение тех, кто совмещает работу с каким-то собственным проектом, то теперь формация работодателей меняется.

«Они относятся к этому со словами: «Классно, что у него есть возможность черпать в другом месте навыки, он будет применять у нас лучшие практики». Это хорошая тенденция», — добавил Мурадян.

Ранее руководитель пресс-службы «hh.ru Юг» Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.