Подмосковные школьники смогут записаться на экзамены онлайн
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Электронной услугой могут воспользоваться как сами дети в возрасте 14 лет и старше самостоятельно, так и их законные представители», — сказали в ведомстве.
Записаться на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование».
Онлайн-заявления на ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2024 года, для сдачи ОГЭ — до 1 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что в России половина учащихся выпускных классов ещё не выбрали вузы для поступления.