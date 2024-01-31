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Подмосковные школьники смогут записаться на экзамены онлайн

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Школьники Московской области с помощью приложения «Добродел» смогут записаться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн.
Подмосковные школьники смогут записаться на экзамены онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Электронной услугой могут воспользоваться как сами дети в возрасте 14 лет и старше самостоятельно, так и их законные представители», — сказали в ведомстве.

Записаться на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование».

Онлайн-заявления на ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2024 года, для сдачи ОГЭ — ​до 1 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России половина учащихся выпускных классов ещё не выбрали вузы для поступления.

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