В России половина учащихся выпускных классов ещё не выбрали вузы для поступления
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные российской образовательной компании MAXIMUM Education.
Также выяснилось, что в настоящий момент 49% девятиклассников и 34% одиннадцатиклассников оценили уровень своей подготовки к итоговым экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) как «плохо». 20% учащихся 9-х и 31% 11-х классов считают свою готовность удовлетворительной. И лишь по 6% высоко оценили уровень собственной подготовки к экзаменам.
Половина принявших участие в исследовании школьников (52%) готовятся к итоговым экзаменам самостоятельно. Ещё 32% пользуются услугами репетиторов, а 9% занимаются в онлайн-школе.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.