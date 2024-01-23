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В России половина учащихся выпускных классов ещё не выбрали вузы для поступления

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Опрос, проведённый среди учащихся выпускных, 9-х и 11-х классов российских школ, показал, что с выбором вуза или колледжа для поступления определились менее половины школьников — 48%.
В России половина учащихся выпускных классов ещё не выбрали вузы для поступления
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные российской образовательной компании MAXIMUM Education.

Также выяснилось, что в настоящий момент 49% девятиклассников и 34% одиннадцатиклассников оценили уровень своей подготовки к итоговым экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) как «плохо». 20% учащихся 9-х и 31% 11-х классов считают свою готовность удовлетворительной. И лишь по 6% высоко оценили уровень собственной подготовки к экзаменам.

Половина принявших участие в исследовании школьников (52%) готовятся к итоговым экзаменам самостоятельно. Ещё 32% пользуются услугами репетиторов, а 9% занимаются в онлайн-школе.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

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