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Врач Михаленко рассказал о влиянии прикуса на осанку

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Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра Илья Михаленко рассказал, что анатомические особенности строения верхней и нижней челюстей, а также изменённый прикус могут влиять на осанку.
Врач Михаленко рассказал о влиянии прикуса на осанку
  • Gettyimages.ru

«Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперёд», — поделился врач в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, эти нарушения могут способствовать изменениям и в грудном отделе позвоночника. Как следствие, возникают боли и перегрузка мышц спины на уровне грудного отдела, заключил Михаленко.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

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