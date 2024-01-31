Бортмеханик Ил-76 перед последним вылетом в Белгород написал жене
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В распоряжении RT оказалась последняя переписка бортмеханика с супругой.
«Такая работа», — написал он жене перед вылетом в Белгород.
Ранее супруга Житенева рассказала, что её муж во время службы в Сирии спас людей из горящего воздушного судна.
24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.