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Бортмеханик разбившегося Ил-76 во время службы в Сирии спас людей из горящего самолёта

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Сергей Житенев, 34-летний бортмеханик разбившегося военно-транспортного самолёта Ил-76, во время службы в Сирии спас людей из горящего воздушного судна.
Бортмеханик разбившегося Ил-76 во время службы в Сирии спас людей из горящего самолёта
  • AFP
  • © RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

Об этом RT узнал от жены погибшего бортмеханика Анастасии. 

Также она рассказала, как её супруг спас человека, упавшего в колодец.

По словам женщины, Сергей всегда рисковал собой ради других. В авиации он был с 18 лет. В этом году Житенев должен был получить новую офицерскую должность, которую очень ждал.

«Он спасал жизни ценой своей жизни. В прямом смысле. Он был в Сирии, был в Чечне. Мы вместе восемь лет, муж был слишком хорошим человеком, хорошим начинающим отцом. У нас ребёнок, шесть месяцев, очень долгожданный», — отметила Анастасия.

Она рассказала, что просила мужа присмотреть себе менее опасную работу, но не требовала этого.

«Мы постоянно разговаривали, что может случиться всё. Но я никогда не давила, это его решение. Он всегда говорил: «Ты не переживай, главное», — рассказала Анастасия.

По её словам, Сергей всё подготовил для своей семьи, чтобы они без него ни в чём не нуждались.

«Как будто чувствовал всё это… Признавался, что, когда были нештатные ситуации в полёте, он немножко, но боялся. Но как-то сгруппировывался, говорил: «Если мы все будем бояться, то ничего не получится», — поделилась она.

Анастасия была в курсе, что Сергей летит в Белгородскую область. Об авиакатастрофе она узнала из новостей.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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