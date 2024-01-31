В России за год выросла доля выданных по программе сельской ипотеки кредитов

В России на фоне снижения доступности обычных ипотечных кредитов доля спроса на сельскую ипотеку выросла с 6,2% в январе 2023 года до 9,7% в январе 2024-го.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Этажи».

Средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за год увеличился в 1,7 раза — с 2,8 млн рублей в январе 2023-го до 4,8 млн рублей в январе 2024-го.

В компании также отметили, что максимальное значение средней суммы кредита по сельской ипотеке зафиксировали в сентябре прошлого года — 5,6 млн рублей.

Эксперты объясняют рост числа таких кредитов возможностью оформления на двух членов семьи с удвоенным лимитом.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что в ЦБ ожидают роста ипотечного кредитования по итогам 2024 года на уровне 7—12%.