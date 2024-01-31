В Твери коллекторы напали на жену участника спецоперации за долги его брата

Коллекторы в Твери напали на жену участника специальной военной операции за долги его брата.

Ранее родственник бойца с супругой Анной жил в квартире, где находилась пострадавшая. У мужчины скопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

В беседе с RT Анна рассказала, что 30 января коллекторы пришли, начали ломиться и кричать, требовали позвать должника и его жену. Анна вызвала полицию. Ей сказали, что сотрудники в пути.

«Минут через 20 в дверь снова позвонили, я подумала, что это полиция. Открыла дверь, и меня сразу ударили. Я заплакала», — рассказала пострадавшая.

После этого коллекторы скрылись. Женщина сняла побои. В УМВД России по Тверской области сообщили RT, что ищут нападавших.

Ранее несколько иностранцев избили бойца СВО в Чехове Московской области.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 января поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске.