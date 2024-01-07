Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске
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Как отметили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.
В ведомстве рассказали, что участника СВО избили из-за замечания по поводу нарушения общественного порядка.
Ранее в СК сообщили о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске.