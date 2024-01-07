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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске

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Избиение участника специальной военной операции, а также угрозы в адрес его семьи станут основанием для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске
  • © СК РФ

Как отметили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.

В ведомстве рассказали, что участника СВО избили из-за замечания по поводу нарушения общественного порядка. 

Ранее в СК сообщили о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске.

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