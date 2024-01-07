Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО в Ульяновске

Избиение участника специальной военной операции, а также угрозы в адрес его семьи станут основанием для возбуждения уголовного дела. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.

В ведомстве рассказали, что участника СВО избили из-за замечания по поводу нарушения общественного порядка.

Ранее в СК сообщили о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске.