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Психолог Миросенко рассказала о сути синдрома вахтёра

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Психолог, руководитель в сфере HR Олеся Миросенко дала разъяснения о понятии «синдром вахтёра».
Психолог Миросенко рассказала о сути синдрома вахтёра
  • Gettyimages.ru

«Все мы хоть раз в жизни сталкивались с синдромом вахтёра, даже если не знали, как это называется. Данный синдром описывает склонность человека, наделённого невысоким социальным положением, демонстрировать свою значимость и власть», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, реальной власти у такого человека нет, поэтому он прибегает к нарочитой агрессивности, чрезмерным придиркам, критике. Такой синдром встречается у людей любых профессий.

Миросенко посоветовала при общении с такими людьми занять позицию наблюдателя. Такая тактика позволит снять напряжение и эмоционально абстрагироваться. А при необходимости как-то отреагировать лучше всего довести ситуацию до абсурда.

«Например, при выслушивании множественных придирок полностью поддержать «вахтёра» и добавить всё, что он не успел отметить («Я вам больше скажу, я не только неаккуратно заполняю документы, но ещё и постоянно забываю выключить дома утюг»). Обычно человек в позиции преследователя не ожидает подобной реакции, это может снизить уровень его агрессивности в моменте, а иногда стать началом более благоприятного межличностного контакта», — сказала психолог.

Ранее психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова рассказала о способах общения с токсичными людьми.

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