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Психолог Зродникова дала советы по общению с токсичными людьми

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Психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова рассказала о способах общения с токсичными людьми.
Психолог Зродникова дала советы по общению с токсичными людьми
  • Gettyimages.ru

«Попробуйте подарить человеку, с которым вам тяжело общаться, какую-то простую, ни к чему не обязывающую вещь — например, карандаш. Не принять его он не сможет: это ведь всего лишь карандаш. А приняв от вас подарок, он вступает с вами в своего рода отношения, в которых нет места злобе и негативу», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одним вариантом будет не принимать токсичность на свой счёт. Как считает Зродникова, это поможет сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции.

Эксперт также выразила мнение, что признак силы — это не агрессия или крик, а спокойствие и уверенность в себе и своих действиях.

«При любой возможности тренируйте ассертивность: умение твёрдо, но не агрессивно отстаивать своё мнение или границы», — заключила она.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории Центра патологии речи и реабилитации ДЗМ Александр Кудряшов рассказал, как можно противостоять травле.

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