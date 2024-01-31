RT в Telegram
Подпишись

ЦБ: иностранные инвесторы интересуются обменом заблокированными активами

Короткая ссылка
В ЦБ России заявили об интересе иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами со счетов типа «С».
ЦБ: иностранные инвесторы интересуются обменом заблокированными активами
  • РИА Новости

«У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что всё-таки да, есть интерес у иностранных инвесторов к этому проекту», — цитирует главу департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольгу Шишлянникову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить