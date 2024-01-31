ЦБ: иностранные инвесторы интересуются обменом заблокированными активами

В ЦБ России заявили об интересе иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами со счетов типа «С».

«У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что всё-таки да, есть интерес у иностранных инвесторов к этому проекту», — цитирует главу департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольгу Шишлянникову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин России не обсуждает с зарубежными регуляторами обмен замороженных активов.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.