Невролог Гайфутдинов: вживление в мозг чипов может вызвать воспаление
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«Из-за этого могут возникнуть локальные воспалительные процессы, наверняка будет аутоиммунная реакция. Возможно раздражение коры головного мозга и развитие эпилепсии, которая в том числе связана с чрезмерной активностью коры», — объяснил Гайфутдинов в разговоре с URA.RU.
По его словам, в мире давно существуют технологии по подавлению отделов мозга, отвечающих за чувствительность. Чипы же, наоборот, направлены на их активацию. Он назвал такой подход «перспективным и востребованным» и отметил, что многие люди впоследствии смогут вернуть утерянные возможности.
Ранее врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.