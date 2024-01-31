Невролог Гайфутдинов: вживление в мозг чипов может вызвать воспаление

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов заявил, что вживление в головной мозг человека импланта от Neuralink, как и любого инородного предмета, чревато осложнениями.

«Из-за этого могут возникнуть локальные воспалительные процессы, наверняка будет аутоиммунная реакция. Возможно раздражение коры головного мозга и развитие эпилепсии, которая в том числе связана с чрезмерной активностью коры», — объяснил Гайфутдинов в разговоре с URA.RU.

По его словам, в мире давно существуют технологии по подавлению отделов мозга, отвечающих за чувствительность. Чипы же, наоборот, направлены на их активацию. Он назвал такой подход «перспективным и востребованным» и отметил, что многие люди впоследствии смогут вернуть утерянные возможности.

Ранее врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.