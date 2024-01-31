При пожаре в Биробиджане погибли четыре человека, в том числе ребёнок
- РИА Новости
По данным ведомства, возгорание произошло в 02:33 (19:33 мск) на площади 17,5 кв. м. В сгоревшей хозяйственной постройке временно проживали женщина и её супруг. Накануне к ним приехали родственники — 24-летняя дочь с четырёхлетним сыном, а также их тётя. Муж хозяйки во время ЧП находился на работе.
Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области.