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При пожаре в Биробиджане погибли четыре человека, в том числе ребёнок

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В результате пожара в частном доме Биробиджана погибли три женщины и четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщила прокуратура Еврейской автономной области.
При пожаре в Биробиджане погибли четыре человека, в том числе ребёнок
  • РИА Новости

По данным ведомства, возгорание произошло в 02:33 (19:33 мск) на площади 17,5 кв. м. В сгоревшей хозяйственной постройке временно проживали женщина и её супруг. Накануне к ним приехали родственники — 24-летняя дочь с четырёхлетним сыном, а также их тётя. Муж хозяйки во время ЧП находился на работе.

Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.         

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области.

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