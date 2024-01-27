Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«В Нижегородской области по факту гибели при пожаре троих детей возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате пожара пострадали двое взрослых, их госпитализировали с ожогами.

По данным ведомства, предварительной причиной возгорания стала неисправность электрического или печного оборудования.

Ранее стало известно, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Канске в Красноярском крае.