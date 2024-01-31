«Ростех»: работы над перспективным стратегическим ракетоносцем идут согласно графику
Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт ТАСС.
«Объединённая авиастроительная корпорация «Ростеха» ведёт работы по проекту ПАК ДА в утверждённом план-графиком режиме», — говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, необходимые военному ведомству параметры самолёта будут выдержаны.
Ранее в «Ростехе» заявили, что строящиеся корабли ВМФ России вооружают морскими «Панцирями-МЕ».
Также партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».