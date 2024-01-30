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«Ростех»: строящиеся корабли ВМФ России вооружают морскими «Панцирями-МЕ»

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В «Ростехе» заявили, что новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» поставляется на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России.
«Ростех»: строящиеся корабли ВМФ России вооружают морскими «Панцирями-МЕ»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении компании отмечается, что специалисты в полном объёме выполняют контракты Минобороны России.

«Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова в полном объёме выполняет контракты Минобороны России по поставке комплекса «Панцирь-МЕ» как на вновь строящиеся, так и на модернизируемые корабли ВМФ России», — говорится в сообщении.

В начале января «Ростех» сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь».

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