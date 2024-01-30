В Калининграде назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

В Калининграде самой высокооплачиваемой в январе стала вакансия водителя-дальнобойщика категории «Е». Такому сотруднику предлагают зарплату до 250 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис SuperJob.

На втором месте — вакансия водителя-экспедитора (до 120 тыс. рублей), на третьем — вакансия старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса в банке (от 91 тыс. рублей).

Также стало известно, что в 2024 году в Тверской области при содействии региональной службы занятости 1010 безработных смогут освоить новую профессию или повысить квалификацию, передаёт tverigrad.ru.

Средняя продолжительность обучения — два-три месяца, в зависимости от образовательной программы.

Среди самых востребованных курсов — водитель автомобиля, бухгалтер, менеджер по персоналу, оператор котельной, оператор ЭВМ.

Ранее в Тюменской области назвали самые популярные вакансии в 2023 году.