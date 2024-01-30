Воробьёв: зарплаты сотрудников «Мострансавто» повысят с февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что зарплаты сотрудников «Мострансавто» повысят на 5,5% с февраля.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличим зарплату сотрудникам «Мострансавто» на 5,5%», — сказал Воробьёв.

По его словам, средняя зарплата шофёра превысит 100 тыс. рублей.

Также предусмотрена компенсация за съёмное жильё — 9 тыс. рублей в месяц.

«Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать и на материальную помощь для обустройства на новом месте — 10 тыс. рублей в течение первых трёх месяцев», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что на двух маршрутах между Челябинском и Копейском запустят 50 новых автобусов в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».