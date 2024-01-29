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Из Челябинска запустят 50 новых автобусов в город-спутник Копейск

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На двух маршрутах между Челябинском и Копейском запустят 50 новых автобусов в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Из Челябинска запустят 50 новых автобусов в город-спутник Копейск
  • © Правительство Челябинской области

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Миндора.

«В конце февраля — начале марта ожидается поставка по нацпроекту 25 автобусов на маршрут №483 «Старокамышинск — Челябинск (ПКиО им. Гагарина)», — рассказали в ведомстве.

Вторая партия низкопольных автобусов с кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками выйдет на маршрут №123 «Копейск (автовокзал) — ПКиО им. Гагарина» во второй половине года.

Ранее сообщалось, что в Московской области пассажиры 60 автобусов, украшенных баннерами «Зима в Подмосковье», совершили около 330 тыс. поездок по региону.

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